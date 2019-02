ゴジェックが10億ドル調達、テンセントや三菱商事から－関係者

インドネシアの配車サービス会社 ゴジェックは、最新の資金調達ラウンドで10億ドル(約1090億円)強を集めた。事情に詳しい関係者によれば、グーグルやJDドットコム(京東)、テンセント・ホールディングス(騰訊)など既存の投資家に加え、今回は三菱商事やプロビデント・キャピタルも参加した。

ゴジェックの発表資料は金額などの詳細を開示しておらず、同社はバリュエーションについてコメントを控えているが、匿名を条件に語った関係者によれば、今回の資金調達でゴジェックのバリュエーションは約100億ドルと2倍に拡大した。

調達資金はインドネシアでのリーダー的地位の強化や東南アジアの他の市場への事業拡大に充てる。

