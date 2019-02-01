ゴジェックが10億ドル調達、テンセントや三菱商事から－関係者

ゴジェックが10億ドル調達、テンセントや三菱商事から－関係者Yoolim Lee
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今回の調達ラウンドでバリュエーションは２倍増の100億ドルに
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調達資金は東南アジアの他の市場への事業拡大などに充当
インドネシアの配車サービス会社ゴジェックは、最新の資金調達ラウンドで10億ドル（約1090億円）強を集めた。事情に詳しい関係者によれば、グーグルやＪＤドットコム（京東）、テンセント・ホールディングス（騰訊）など既存の投資家に加え、今回は三菱商事やプロビデント・キャピタルも参加した。
ゴジェックの発表資料は金額などの詳細を開示しておらず、同社はバリュエーションについてコメントを控えているが、匿名を条件に語った関係者によれば、今回の資金調達でゴジェックのバリュエーションは約100億ドルと２倍に拡大した。
調達資金はインドネシアでのリーダー的地位の強化や東南アジアの他の市場への事業拡大に充てる。
原題：Go-Jek Is Said to Raise $1 Billion From Tencent, Internet Giants; Go-Jek Is Said to Raise Over $1B From Backers Including Tencent（抜粋）