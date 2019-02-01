【米中ウオッチ】協議進展、製造業不振、株価対策、中国利下げか

【米中ウオッチ】協議進展、製造業不振、株価対策、中国利下げかBloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 中国は米農産物・エネルギー輸入を大幅拡大へ－協議で重要な進展
- 米大統領は90日間が厳格な期限とあらためて表明－対中協議で
- テクノロジーとＩＰが中国との協議で最大の障害－ＵＳＴＲ代表
- 中国は休戦終了前に米国との通商合意望む－劉鶴副首相
- 中国通商代表団が今月末の米中首脳会談を提案－ＷＳＪ紙
- 中国の米国債保有、11月は１年半ぶり低水準－米中貿易戦争響く
- Ｔモバイルのスプリント買収計画の懐疑派、華為巡り精査の必要性指摘
- 中国は１日にも利下げか－2014年も的中のエコノミストが指摘
- 中国：１月の製造業、16年以来の大きな活動縮小－民間ＰＭＩ示す
- 中国：低迷する株式相場を支援へ－改革パッケージ公表
- 中国：ＱＦＩＩとＲＱＦＩＩの投資範囲を拡大する計画－証監会
- アジア株ほぼ変わらず、人民元は下落－来週の中国休場控え
- 中国人民元：対ドルで下げ幅拡大－８営業日ぶり下落
- 【コラム】盗み成功でボーナスか、中国共産党に逆らえず－シューマン
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