イタリア：リセッション入り、10－12月ＧＤＰは予想以上のマイナス

Lorenzo Totaro、Kevin Costelloe
  • 第４四半期国内総生産は前期比0.2％減ー予想は0.1％減
  • 政府の拡張的な2019年予算への市場の懐疑深まる公算

イタリアは2018年10ー12月（第４四半期）が前期に続いてマイナス成長となり、リセッション（景気後退）入りした。政治混乱と借り入れコスト上昇、財政懸念が経済の足かせとなった。

　　国家統計局（ＩＳＴＡＴ）が31日発表した第４四半期国内総生産（ＧＤＰ）速報値は前期比0.2％減。エコノミストは第３四半期と同じ0.1％減を見込んでいた。

　　予算を巡る欧州連合（ＥＵ） との対立でイタリア国債の利回りは上昇。投資家はイタリアの経済動向を注視してきた。リセッション入りは政府の拡張的な2019年予算への市場の懐疑を深めそうだ。

Output contracted 0.2 percent in the three months through December

原題：Italy Falls Into Recession as Output Shrank More Than Forecast（抜粋）
Italy Caps Tumultuous Year With First Recession Since 2013

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE