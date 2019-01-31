イタリア：リセッション入り、10－12月ＧＤＰは予想以上のマイナス

イタリアは2018年10ー12月（第４四半期）が前期に続いてマイナス成長となり、リセッション（景気後退）入りした。政治混乱と借り入れコスト上昇、財政懸念が経済の足かせとなった。

国家統計局（ＩＳＴＡＴ）が31日発表した第４四半期国内総生産（ＧＤＰ）速報値は前期比0.2％減。エコノミストは第３四半期と同じ0.1％減を見込んでいた。

予算を巡る欧州連合（ＥＵ） との対立でイタリア国債の利回りは上昇。投資家はイタリアの経済動向を注視してきた。リセッション入りは政府の拡張的な2019年予算への市場の懐疑を深めそうだ。

原題： Italy Falls Into Recession as Output Shrank More Than Forecast（抜粋）

Italy Caps Tumultuous Year With First Recession Since 2013