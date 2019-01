米民間調査機関コンファレンスボードが発表した1月の米消費者信頼感指数は120.2と、前月の126.6から低下した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は124.0だった。

現況指数は169.6に低下-前月169.9

期待指数は87.3に低下-前月97.7

原題: U.S. Consumer Confidence Declines to 18-Month Low Amid Shutdown(抜粋)

U.S. Jan. Consumer Confidence Fell to 120.2, Est. 124.0