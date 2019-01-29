【米中ウオッチ】華為起訴、協議迫る、米決算に波及、アリババ

【米中ウオッチ】華為起訴、協議迫る、米決算に波及、アリババBloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 米中貿易協議30、31日にワシントンで－米は公約履行の保証迫る
- 華為技術を企業秘密窃取や銀行詐欺罪で起訴－米司法省が発表
- 華為製品、米国から締め出しでも全米の無数の監視カメラにチップ内蔵
- アリババに試練到来か、中国の景気減速で－30日に決算発表
- 中国は米国産農産物の購入拡大を提案へ、米中協議で－ＷＳＪ紙
- ドイツテレコム、華為外しは欧州の５Ｇ普及を損なうと警告－関係者
- 中国景気の弱さ、キャタピラーからエヌビディアまで広範囲に影響
- 中国経済：８カ月連続で減速、１月の先行指標示唆－刺激策も効果まだ
- Ｓ＆Ｐグローバル、中国の信用格付け市場への参入認可得る
- 中国人民銀：オフショア人民元手形、２月に発行計画－関係者
- 【コラム】新冷戦、米中二股の商売狙うなら大負けも－コーエン
- アジアの新興国資産、見通しが若干改善－ＦＯＭＣの柔軟性で
- 「国家情報法」で中国との取引リスク高まる－ＥＵのアンシプ副委員長
- 中国、著名な人権派弁護士に懲役４年６月－非公開の裁判後
- 今週のワシントンでの米中通商協議はこうなる－３つのシナリオ
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