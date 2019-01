ＦＯＭＣ：１－３月利上げ、ほぼない見通し－エコノミストらが予想

米連邦公開市場委員会(FOMC)は29、30両日の会合で、6月より前の利上げには慎重な姿勢を示し、バランスシート圧縮の影響や不透明な世界経済見通しについて話し合うと、ストラテジストやエコノミストが調査リポートで予想した。

リポートによると、エコノミストらは1-3月(第1四半期)中の利上げの可能性はほぼないとみている。大半は昨年12月のFOMC以降に、2019年中に予想する利上げ回数を減らすか実施時期を先送りした。

セス・カーペンター、ロバート・マーティン両氏らUBSのエコノミストは今月のFOMCについて、「重要なのは 『停止』を当局者らがどう扱うかだ」と指摘した。

声明では、フォワードガイダンスを「急激に」変更する可能性があるとエコノミストらはみているほか、追加利上げについて「辛抱」という文言を盛り込む公算があるという。

原題:Fed Likely to Shy From First-Quarter Rate Hike: Research Roundup(抜粋)