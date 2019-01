サウジ政府系ファンド、テスラ株下落リスクをヘッジ－英紙ＦＴ

サウジアラビアの政府系ファンドが米 テスラの 株価が下落するリスクをヘッジしたと、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

FTの報道によると、サウジのパブリック・インベストメント・ファンド(PIF)は17日の取引終了後、JPモルガン・チェースの手配により保有するテスラ4.9%株の大半をヘッジした。事情を直接知る関係者4人からの情報だとしている。PIFはまだテスラ株を保有しているが、株が下落した場合のエクスポージャーはほとんどなくなっているという。

PIF、テスラ、JPモルガンの担当者はそれぞれコメントを控えた。報道を受けてテスラ株は下げ幅を拡大した。

テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)が検討していた非公開化計画で、PIFは重要な役割を果たした。マスク氏は、PIFとは2017年以降に数回協議しており、「資金を確保した」とツイートしたが、資金調達は実現せず、計画を 断念した。

原題:Saudis Have Hedged Tesla Stake With JPMorgan’s Help, FT Says (1)(抜粋)