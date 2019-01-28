ヘッジファンド、18年成績好調はブリッジウォーターとルネッサンス

ヘッジファンド、18年成績好調はブリッジウォーターとルネッサンスNishant Kumar
-
両ファンドで上位20社が生み出した利益の半分以上を占めた
-
業界全体で18年は厳しい１年－11年以降では最悪パフォーマンス
レイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーター・アソシエーツとジム・サイモンズ氏のルネッサンス・テクノロジーズはヘッジファンドに厳しい１年となった2018年にライバルを上回る成績を残し、計130億ドル（約１兆4200億円）の利益を出した。
ファンド・オブ・ヘッジファンズのＬＣＨインベストメンツの推計によると、両ヘッジファンドは昨年の上位20社のファンドが生み出した利益の半分以上を占めた。上位20社以外のヘッジファンドは、株価下落とボラティリティーが響き、640億ドル余りのマイナスとなった。
「トップ20の大半の運用会社は、株式相場が年末に向けて急激に下落した際に混乱を何とか免れるか、株式相場の方向性に関連しない投資手法を採用していた」と、ＬＣＨのリック・ソファー会長は説明した。
ブリッジウォーター、ルネッサンスはいずれも株式の値上がり・値下がり双方から恩恵を受けられる分散投資が進んだファンドだ。業界全体としては昨年、2011年以降で最悪のパフォーマンス だった。
運用開始以来の利益でランク付けしたヘッジファンド上位20社
|ファンド
|当初からの純利益
（10億ドル）
|18年の利益
|運用開始年
|Bridgewater
|57.8
|8.1
|1975
|Soros*
|43.9
|1973
|Citadel
|30.7
|2.1
|1990
|DE Shaw
|29.1
|2
|1988
|Baupost
|27.4
|0.4
|1983
|Och-Ziff
|26.2
|0.2
|1994
|Lone Pine
|25.9
|-1.3
|1996
|Viking
|25.4
|-0.6
|1999
|Appaloosa
|25.2
|-0.2
|1993
|Elliott Associates
|25.1
|0.8
|1977
|Farallon
|22.7
|1.3
|1987
|Millennium
|22.4
|1.8
|1989
|SAC/Point 72
|21.1
|0
|1992
|Brevan Howard
|18.8
|0.9
|2003
|Moore Capital
|18.3
|-0.1
|1990
|Paulson & Co.
|17.9
|-0.2
|1994
|Renaissance Tech
|16.7
|4.7
|2005
|King Street Capital
|15.6
|-0.1
|1995
|Two Sigma
|15.2
|3.2
|2002
|Caxton Associates
|14.9
|0.2
|1983
|Top 20 Managers
|500.3
|23.2
|All Managers
|1,097
|-41
* 2017年12月末まで
出典:ＬＣＨ、イーベストメント
原題：Bridgewater, RenTech Make $13 Billion in a Grim Hedge-Fund Year （抜粋）