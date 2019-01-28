ヘッジファンド、18年成績好調はブリッジウォーターとルネッサンス

レイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーター・アソシエーツとジム・サイモンズ氏のルネッサンス・テクノロジーズはヘッジファンドに厳しい１年となった2018年にライバルを上回る成績を残し、計130億ドル（約１兆4200億円）の利益を出した。

ファンド・オブ・ヘッジファンズのＬＣＨインベストメンツの推計によると、両ヘッジファンドは昨年の上位20社のファンドが生み出した利益の半分以上を占めた。上位20社以外のヘッジファンドは、株価下落とボラティリティーが響き、640億ドル余りのマイナスとなった。

レイ・ダリオ氏 Photographer: Giulia Marchi/Bloomberg

「トップ20の大半の運用会社は、株式相場が年末に向けて急激に下落した際に混乱を何とか免れるか、株式相場の方向性に関連しない投資手法を採用していた」と、ＬＣＨのリック・ソファー会長は説明した。

ブリッジウォーター、ルネッサンスはいずれも株式の値上がり・値下がり双方から恩恵を受けられる分散投資が進んだファンドだ。業界全体としては昨年、2011年以降で最悪のパフォーマンス だった。

運用開始以来の利益でランク付けしたヘッジファンド上位20社

ファンド 当初からの純利益

（10億ドル） 18年の利益 運用開始年 Bridgewater 57.8 8.1 1975 Soros* 43.9 1973 Citadel 30.7 2.1 1990 DE Shaw 29.1 2 1988 Baupost 27.4 0.4 1983 Och-Ziff 26.2 0.2 1994 Lone Pine 25.9 -1.3 1996 Viking 25.4 -0.6 1999 Appaloosa 25.2 -0.2 1993 Elliott Associates 25.1 0.8 1977 Farallon 22.7 1.3 1987 Millennium 22.4 1.8 1989 SAC/Point 72 21.1 0 1992 Brevan Howard 18.8 0.9 2003 Moore Capital 18.3 -0.1 1990 Paulson & Co. 17.9 -0.2 1994 Renaissance Tech 16.7 4.7 2005 King Street Capital 15.6 -0.1 1995 Two Sigma 15.2 3.2 2002 Caxton Associates 14.9 0.2 1983 Top 20 Managers 500.3 23.2 All Managers 1,097 -41

* 2017年12月末まで

出典:ＬＣＨ、イーベストメント

原題： Bridgewater, RenTech Make $13 Billion in a Grim Hedge-Fund Year （抜粋）