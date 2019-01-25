ベゾス氏は4500億円納税必要に－ウォーレン議員提案の富裕税実施なら

ベゾス氏は4500億円納税必要に－ウォーレン議員提案の富裕税実施ならDevon Pendleton
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ウォーレン議員は資産額5000万ドル超の米国人への課税を提案
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ベゾス氏を含む米富豪175人の納税額は総額610億ドルとなる
エリザベス・ウォーレン米上院議員（民主、マサチューセッツ州）が提案した富裕税が導入された場合、世界一の富豪である米アマゾン・ドット・コムの創業者、ジェフ・ベゾス氏は、現在の純資産額1371億ドルに基づくと、１年目に41億ドル（約4500億円）の納税が必要になる。
ベゾス氏を含め世界の富豪上位500人のランキングであるブルームバーグ・ビリオネア指数に入っている米国人175人の納税額は、総額で610億ドルとなる。
ウォーレン議員は24日、資産額5000万ドル超の米国人に対し富裕税を課すことを提案。純資産が5000万ドルを超える部分に１ドル当たり年間２％の税金、10億ドルを超える部分については１ドル当たり年間３％の税金を支払うよう求めた。
原題：Warren Wealth Tax Would Cost Bezos $4.1 Billion in First Year（抜粋）
Senator Warren Proposes ‘Ultra-Millionaire Tax’ of as Much as 3%（抜粋）