24日のニューヨーク外国為替市場では、ユーロが対ドルで下落し、約5週間ぶりの安値を付けた。欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が成長へのリスクは下方向に転じたと発言したことが響いた。

ドラギ総裁の発言からは、ECBが今年、金融危機の時期に導入した景気刺激策の解除に一段と慎重になる可能性が示唆された。

ロス米商務長官はCNBCのインタビューで、中国との通商協議が解決には程遠い状況にあるとの認識を示した。

ニューヨーク時間午後3時6分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%上昇。ドルは対円では0.1%高の1ドル=109円66銭。ユーロはドルに対して0.7%下げ、1ユーロ=1.1302ドル。

原題:Euro Recovers After Draghi Sends It to Low for 2019: Inside G-10(抜粋)