ゴーン被告が仏ルノーの会長・ＣＥＯを辞任－仏財務相

カルロス・ゴーン被告が23日遅く、フランスの自動車メーカー、ルノーの会長と最高経営責任者(CEO)を辞任した。ルメール仏財務相が24日、ブルームバーグテレビジョンとのインタビューで明らかにした。

後任はタイヤ大手ミシュランのジャンドミニク・スナールCEOが会長、ティエリー・ボロレ暫定CEOが正式CEOにそれぞれ指名される見込み。

ルメール財務相はインタビューで、新経営陣がまず取り組むべき仕事は「ルノーと日産自動車のアライアンス強化だ」と述べた。「アライアンス継続を信じている」とし、仏日両政府ともコミットしていると語った。

カルロス・ゴーン被告 写真家:Simon Dawson / Bloomberg

ジャンドミニク・スナール氏 写真家:Gianluca Colla / Bloomberg

ゴーン前会長、ケリー前代表取締役逮捕からの経緯 <2018年>

11月19日 11年3月期から5年間の役員報酬を有価証券報告書に過少

記載したとして金融商品取引法違反の疑いで東京地検がゴーン、ケリー両容疑者を逮捕

22日 日産が臨時取締役会を開きゴーン容疑者の代表権と会長職、ケリー容疑者の代表権を解くことを決定

30日 両容疑者の勾留期間の12月10日までの延長を東京地裁が認める

12月10日 東京地検が両容疑者を金商法違反の罪で起訴、18年3月期までの3年間についても同法違反の疑いで再逮捕

20日 東京地検による両被告の再逮捕による勾留期間の延長請求を東

京地裁が却下

21日 東京地検がゴーン被告を会社法違反(特別背任)の疑いで3度

目の逮捕

25日 東京地裁がケリー被告の保釈を許可、東京拘置所から出る

31日 東京地検によるゴーン被告の3度目の逮捕に関する勾留延長請

求を東京地裁が認める <2019年>

1月4日 ゴーン被告が勾留理由の開示を東京地裁に請求

8日 ゴーン被告が勾留理由開示請求で出廷し無実を主張

11日 東京地検がゴーン被告を特別背任罪で追起訴、ゴーン、ケリー両被告と法人としての日産を金商法違反の罪でも追起訴

11日 ゴーン被告側が東京地裁に保釈を請求

15日 東京地裁が保釈請求を却下

18日 ゴーン被告側が2回目の保釈請求

22日 東京地裁が保釈請求を却下

原題: Ghosn Resigns From Top Job at Renault, Capping Fall From Grace(抜粋)

France’s Le Maire: Renault CEO Carlos Ghosn Resigned Last Night