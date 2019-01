米ブラック＆デッカー株、急落－19年通期見通しが予想下回る

22日の米株式市場で米工具メーカー、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの 株価が下落し、少なくとも1980年以来の大きな下げとなった。2019年通期の利益見通しがアナリスト予想に届かなかった。

同社は通期の調整後1株利益を最大で8.65ドルと予測。アナリストの予想平均は8.80ドルだった。19年の実質的な売上高の伸びについては、長期目標レンジ(4-6%)の下限になるとの見通しを示した。

株価は前営業日比15%安の115.69ドルで終了。S&P500種株価指数の構成銘柄で、値下がり率はアーコニックに次ぐ2位となった。

昨年10-12月(第4四半期)の調整後1株利益は2.11ドル。純売上高は36億3000万ドル(約4000億円)と、予想(36億2000万ドル)とほぼ一致した。

