債券は上昇か、好需給観測と世界経済の減速懸念－米市場は休場

債券は上昇か、好需給観測と世界経済の減速懸念－米市場は休場野沢茂樹
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先物夜間取引は150円55銭で終了、前日の日中終値比３銭高
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長期金利がゼロ％まで低下するなど需給は引き続き良好－東海東京証
債券相場は上昇が予想されている。前日の米国市場が休場となる中で世界経済の減速懸念が改めて意識された流れや中短期ゾーンを中心とした国内の好需給観測が背景だ。相場の高値警戒感もある中で、買いがやや先行するとみられている。
|長期国債先物（３月物）
|152円台半ば～152円台後半（前日152円52銭）
|新発10年物国債（353回債）利回り
|0.000％～0.010％程度か（前日0.000％）
市場関係者の見方
東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト
- 米国市場は休場、円・ドル相場など他市場は中立に近い
- 新発10年債利回りが昨日ゼロ％まで低下、引き続き需給の良さを印象づけた
- ただ、同水準はレジスタンスでもあり、きょうはもみ合いと予想
- 先物中心限月の予想レンジは152円47銭～152円57銭程度
流動性供給入札
- 残存期間１年超５年以下が対象
- 発行予定額は額面金額で4000億円程度
- 過去の流動性供給入札の結果一覧
海外市場の流れ
- 米国市場は「キング牧師生誕記念日」の祝日
- Ｓ＆Ｐ500種株価指数先物は日本時間22日午前６時現在で0.3％安
- 東京市場早朝の円相場は１ドル＝109円台後半を中心に推移
- ＩＭＦ：世界経済成長予想を下方修正、３年ぶり低水準－欧州が減速
- 習主席が警鐘、中国共産党は「深刻な危機」に直面－景気減速を懸念か