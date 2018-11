武田薬、シャイアー買収をＥＵ承認－株主採決へ最後のハードル突破

武田薬品工業のシャイアー買収を欧州連合(EU)が承認した。620億ドル(約6兆9900億円)での買収計画は株主の採決を待つばかりとなった。

買収計画はすでに中国や米国の承認を得て、順調に規制面でのプロセスを通過してきたが、ここに来て欧州が最大の難関とされていた。EUの行政執行機関である欧州委員会は20日、シャイアーの炎症性腸疾患の治験薬事業を売却することに武田が応じ、反トラスト面での懸念が解消されたとして、買収計画を承認した。

武田は株主の了承などを前提に、来年1月8日にシャイアー買収が完了するとの従来見通しを確認する文書を当局に届け出た。武田の臨時株主総会は日本時間12月5日に開かれる。

原題: Takeda Clears Last Regulatory Hurdle for Shire With EU Nod (1)(抜粋)

Takeda Pharma Confirms Shire Deal Completion Expected Jan. 8 (抜粋)