メイ英首相は17日の同国紙サンに 寄稿し、欧州連合(EU)と交渉合意した自身の離脱案に代わる協議中の案はなく、議会が承認しなければ英国は「一からやり直さなければならなくなる」恐れがあり、「それには全ての分断と不確実性が伴う」と指摘した。

メイ首相はまた、1年9カ月間の予定の移行期間後でも英国全体がEUの関税同盟にとどまるとする北アイルランドの「安全策」により、たとえ全ての措置が英離脱に間に合わなかったとしてもアイルランドとの国境には何も問題は起こらないと説明。この安全策は英政府が用いると見込んでいない一種の「保険」であり、英国が押しつけられることはないと述べた。

原題:‘No Alternative’ to My Brexit Deal, U.K.’s May Writes in The Sun(抜粋)