債券上昇か、ＦＲＢ副議長発言受けた米債高－長期金利0.1％割れ警戒

債券上昇か、ＦＲＢ副議長発言受けた米債高－長期金利0.1％割れ警戒三浦和美
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先物夜間取引は151円00銭で引け、前週末の日中終値比５銭高
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足元の好地合いに外部環境のフォロー加わり相場は堅調－東海東京証
債券相場は上昇が予想されている。前週末の海外市場で米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）副議長の発言を受けて利上げペースが加速するとの観測が緩和して米債高となった流れを引き継ぎ、買いが先行する見通し。一方、市場では長期金利0.10％割れの水準に対する警戒感が強い。
|長期国債先物（12月物）
|151円ちょうど前後か（前週末150円95銭）
|新発10年物国債（352回債）利回り
|0.10％程度か（前週末0.10％）
先物は夜間取引で米長期金利の低下を背景に一時151円01銭まで上昇した。この日の東京時間には、日本銀行が中期ゾーンを対象に国債買い入れオペを実施するほか、日銀の黒田東彦総裁が都内で講演を行う。
市場関係者の見方
東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト
- 足元の地合いの良さに外部環境のフォローが加わり、相場は堅調とみる
- 10年352回債利回りの0.10％割れが焦点になるだろう
- 先物12月物の予想レンジは150円96銭～151円03銭程度
海外市場の流れ
- 長期国債先物の夜間取引は151円00銭で引け、前週末の日中終値比５銭高
- 16日の米10年物国債利回りは前日比５ベーシスポイント（bp）低下の3.06％、10月29日以来の水準
- ＦＲＢ副議長：中立水準に金利を近づけることは「理にかなうだろう」
日銀オペ
- 残存期間１年超５年以下対象
- 前回買い入れ額は１－3年3500億円、３－５年4000億円にそれぞれ据え置き
- 日銀：国債買い切りオペ一覧 （表）