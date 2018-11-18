債券上昇か、ＦＲＢ副議長発言受けた米債高－長期金利0.1％割れ警戒

足元の好地合いに外部環境のフォロー加わり相場は堅調－東海東京証

先物夜間取引は151円00銭で引け、前週末の日中終値比５銭高

債券相場は上昇が予想されている。前週末の海外市場で米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）副議長の発言を受けて利上げペースが加速するとの観測が緩和して米債高となった流れを引き継ぎ、買いが先行する見通し。一方、市場では長期金利0.10％割れの水準に対する警戒感が強い。

長期国債先物（12月物） 151円ちょうど前後か（前週末150円95銭） 新発10年物国債（352回債）利回り 0.10％程度か（前週末0.10％）

先物は夜間取引で米長期金利の低下を背景に一時151円01銭まで上昇した。この日の東京時間には、日本銀行が中期ゾーンを対象に国債買い入れオペを実施するほか、日銀の黒田東彦総裁が都内で講演を行う。

市場関係者の見方

東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト

足元の地合いの良さに外部環境のフォローが加わり、相場は堅調とみる

10年352回債利回りの0.10％割れが焦点になるだろう

先物12月物の予想レンジは150円96銭～151円03銭程度

海外市場の流れ

日銀オペ