アジア株反発：中国と香港の上げ目立つ－好決算のテンセントに買い

15日のアジア株式市場では、中国や香港などの主要株価指数が上昇した。メイ英首相が欧州連合(EU)離脱協定案で 閣議承認を取り付けたことやパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の発言を投資家が消化する中で、MSCIアジア太平洋指数は反発している。

中国本土市場では上海総合指数が前日比1.4%高の2668.17で終了。深圳総合指数は1.5%上げた。

香港のハンセン指数は1.8%高で終了。 香港上場の本土銘柄から成るハンセン中国企業株(H株)指数は1.4%値上がりした。中国のインターネット企業、テンセント・ホールディングス(騰訊)が 発表した7-9月決算が市場予想より良かったことから、香港上場の テンセント株は5.8%高となった。

パウエルFRB議長は米ダラスで14日開かれたイベントの 質疑応答で、株価のボラティリティーは金融当局が考慮する数多くの要因の1つにすぎないとして、株式市場における最近の動揺を深刻視しない姿勢を表明した。

