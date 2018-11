Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg

パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は14日、「あとどれくらい利上げをするか」や、利上げのペースについて「われわれは考えなければならない」と述べた。ダラス連銀のイベントで質問に答えた。

目標は「経済の回復と拡大を延ばし、失業率を低水準にとどめ、低インフレを維持する」ことだ

「われわれの動きは漸進的なものであり、正常な金利に戻すまでそうする」

「間違いの1つは過度な低金利をあまりにも長く続けることだ」

「バランスシートを正常化するわれわれの計画は非常に順調だ」

「米経済の現状に非常に満足している」

連邦公開市場委員会(FOMC)後の記者会見の数を増やすことで透明性は高まるだろう

「どのFOMC会合でもわれわれは行動を起こす可能性がある」という考えに、人々はやがて慣れると私は思う

