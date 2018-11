11月13日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドルが下落、原油急落につれ-ポンドは高値離れる

13日のニューヨーク外国為替市場では、ドルが幅広い通貨に対し下落した。原油相場が3年ぶりの大幅安となったのが背景。英国と欧州連合(EU)が離脱協定の草案で合意したことを受け、ポンドとユーロは上昇した。

ブルームバーグのドル指数は下落。ドルは主要10通貨の全てに対し下げた。EU離脱を巡る明るい材料や、米中貿易協議に対する投資家マインドの改善が背景にある。ポンドは対ドルで上昇し、11月1日以降で最大の値上がりとなった後は伸び悩んだ。離脱協定草案で英国議会が合意するのは「難しい注文」だと、北アイルランドの民主統一党(DUP)が見解を示した。

ニューヨーク時間午後4時30分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.2%低下。ドルは円に対し0.1%未満下げて1ドル=113円81銭。ユーロは対ドルで0.6%上げて1ユーロ=1.1287ドル、ポンドは0.9%高の1ポンド=1.2961ドル。

ニューヨーク原油市場でウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物が7%余り下げたことを受け、資源国通貨は値下がりした。

欧州時間の取引

円が軟調な推移を続け、早い時間に下げていたドル指数が小幅高に転じた。ユーロとポンドは上げ幅を縮小し、日中高値を離れた。

◎米国株・国債・商品:株が下落、原油急落でエネルギー銘柄安い

13日の米株式相場は下落。原油相場の急落が影響した。一時は、米中間の貿易交渉を巡って楽観が広がり、上昇する場面もあった。

米国株は下落、原油急落でエネルギー銘柄安い

米国債は上昇-10年債利回り3.14%

NY原油は急落、需要見通し巡る懸念などで

NY金は下落、原油に対しては4月以来の割高な水準

原油市場ではウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物が急落。トランプ大統領がサウジアラビアの原油減産方針を批判したことなどが背景にある。そうした中でS&P500種株価指数は値下がり。ダウ工業株30種平均ではエクソンモービルやシェブロンが安い。米国債は上昇した。

クドロー米国家経済会議(NEC)委員長はCNBCとのインタビューで、米中両国は貿易に関して政府の「あらゆるレベルで」接触を再開したと述べた。これを受けて主要株価指数は一時上昇した。

S&P500種株価指数は前日比0.2%安の2722.18。ダウ工業株30種平均は100.69ドル(0.4%)下げて25286.49ドル。米国債市場ではニューヨーク時間午後4時49分現在、10年債利回りが4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の3.14%。

ニューヨーク原油先物相場は急落し、これで12営業日続落となった。供給超過や需要見通しを巡る懸念、サウジアラビアの減産方針に対するトランプ米大統領の批判が手掛かり。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物12月限は4.24ドル(7.1%)安の1バレル=55.69ドル。1日の下落率としてはここ3年で最大。ロンドンICEの北海ブレント1月限は4.65ドル下げて65.47ドル。

ニューヨーク金先物相場は続落。ただ原油との比較では、4月以来の割高な水準となった。ニューヨーク原油先物相場はこの日7%超の下げ。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.2%安の1オンス=1201.40ドルで終了。

米国みずほ証券のチーフ米国エコノミスト、スティーブ・リチュート氏はこの日の相場について「きのうの動きを受けた値固めといった展開だろう。若干のポートフォリオ再調整といった感じだ」と分析。「価格の変動がほとんどないことや、商いの薄さにそれが表れている。マーケットでは資産クラス内でのローテーションが起きている」と加えた。

◎欧州債:イタリア債変わらず、ドイツ債と英国債は下落

13日の欧州債市場では、イタリア債がほぼ変わらずだった。英国のEU離脱交渉に進展の兆しが表れたため、ドイツ債と英国債は下落した。

イタリアは55億ユーロの国債を発行。10年債は一時の下げを縮小したが、中期債はアンダーパフォームした

ドイツ債は下げを一時縮めたが、引けにかけて英国債につられて下落した。英国債は同国とEUがアイルランドの物理的な国境設置回避の文言で一致したと報じられた後、下げを拡大

ドイツ10年債利回りは1bp上げて0.41%、フランス10年債利回りは変わらずの0.78%、イタリア10年債利回りも変わらずの3.44%

