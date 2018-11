アジア株下落：中国と香港では値上がり－米中貿易協議再開報道で

13日のアジア株式相場は下落。前日の米国株急落の流れを引き継ぎ、日本株のほか、オーストラリアや台湾の主要株価指数が値下がりした。ただ米中間での貿易協議が再開したと 伝えられたことから、中国本土株は上昇。香港株も高くなった。

MSCIアジア太平洋指数は前日比で下落して推移。中国市場では上海総合指数が0.9%高の2654.88で引けた。深圳総合指数は1.6%上げた。

香港のハンセン指数は0.6%高で終了。香港上場の本土銘柄から成るハンセン中国企業株(H株)指数は0.4%値上がりした。

UOBケイ・ヒアン(香港)のエグゼクティブディレクター、スティーブン・レオン氏は「米中首脳会談の前に中国の劉鶴副首相の訪米計画に関するニュースが出たことで、相場は上昇した。貿易摩擦を巡る懸念は明らかに後退しつつある」と述べた。

原題: Asia Stocks Lower After U.S. Sell-off; Yields Drop: Markets Wrap、

Chinese Stocks Stand Out in Asia as Trade Hopes Offset Tech Woes抜粋)