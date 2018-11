トランプ米政権は、ジャーナリストのジャマル・カショギ氏殺害に関連してサウジアラビアへの制裁を準備している。米紙ニューヨーク・タイムズ(NYT)が現・元米当局者を引用して報じた。

原題:U.S. Expected to Announce Sanctions on Saudi Officials Soon: NYT(抜粋)