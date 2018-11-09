英７－９月実質ＧＤＰ：２年ぶりの高い伸びも、ペース鈍化を示唆

2016年第４四半期以来で最も大幅な伸び、８月以降勢い失う

今年７－９月（第３四半期）の英経済成長率は約２年ぶりの高水準となった。ただ、８月以降は突然に勢いが失われ、欧州連合（ＥＵ）離脱が迫る中での成長鈍化が示唆される。

政府統計局（ＯＮＳ）が９日発表した７－９月の実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値は前期比0.6％増と、市場予想に一致。2016年第４四半期以来で最も大幅な伸びとなった。特に第３四半期前半は気温の上昇やサッカーＷ杯の開催で個人消費が押し上げられたもようだ。純貿易もプラス寄与した。

第３四半期の個人消費は0.5％増、企業投資は1.2％減少した。輸出は前四半期比2.7％増。輸入は変わらずだった。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題： U.K. Economy’s Best Quarter in Two Years Hides Loss of Momentum（抜粋）

U.K. 3Q GDP Rises 0.6% Q/Q; Est. 0.6% Q/Q（抜粋）