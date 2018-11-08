中国輸出、10月に伸び拡大－追加関税率上げ前の駆け込みで

中国輸出、10月に伸び拡大－追加関税率上げ前の駆け込みでNatalie Lung
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輸出はドルベースで前年同月比15.6％増－予想上回る伸び
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貿易黒字は340億ドル－９月から拡大した
中国の輸出は10月に伸びが加速した。輸出企業が米国の追加関税率引き上げ前に出荷を急いだ。
税関総署が８日発表した10月の貿易統計（ドルベース）は以下の通り。
- 輸出は前年同月比15.6％増－市場予想は11.7％増だった
- 輸入は21.4％増－予想14.5％増
- 貿易黒字は340億ドル（約３兆8700億円）－９月から拡大した
- 米国は来年１月に2000億ドル相当の中国からの輸入品に対する関税率を25％に引き上げる予定。中国企業と米国の顧客には現在、できるだけ取引する強いインセンティブがある
- 金属や繊維、化学製品、プラスチック製品などで影響がより顕著に表れる可能性があると、ＩＮＧバンクの大中華圏担当エコノミスト、アイリス・パン氏（香港在勤）は指摘
原題：Chinese Exports Top Estimates Amid Rush to Skirt Higher Tariffs（抜粋）
(市場関係者のコメントなどを追加し更新します.)