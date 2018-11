Photographer: Victor J. Blue/Bloomberg Photographer: Victor J. Blue/Bloomberg

米銀JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン最高経営責任者(CEO)は、今後数年内に再びリセション(景気後退)があるだろうと述べた。CNNがダイモン氏のインタビューを基にツイッターで伝えた。

「2019年にかけて景気は非常に活況だが、当然、懸念をもたらす事柄は常にあり、正当な懸念であることもある。英国の欧州連合(EU)離脱やイタリア、世界的な量的緩和(QE)解除、貿易摩擦・戦争の恐れが挙げられる。こうした懸念事項が信頼感を左右することがある」。従って再びリセッションはあるだろう。しかし2019年初めとは限らない。2020ー21年は非常にあり得る-ダイモン氏

それに備える必要があるのは明らかだ

米国経済は良好だ

