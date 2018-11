中国人民銀行(中央銀行)貨幣政策委員会の馬駿委員は6日、市場参加者が人民元レートの柔軟性を受け入れる中で、人民元が1ドル=7元に達するかどうかは「それほど重要ではない」と述べた。北京でブルームバーグ・ニュースとのインタビューに応じた。

具体的な水準がボトムラインになるかどうかにメディアはあまり大きな関心を寄せるべきではない

人民元の上下双方向のボラティリティーは他の主要通貨と類似

