豪ウエストパック銀：18年９月通期利益はほぼ横ばい、予想やや下回る

豪ウエストパック銀：18年９月通期利益はほぼ横ばい、予想やや下回るEmily Cadman
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「厳しい１年だった」とハーツァーＣＥＯ語る
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下期の一部項目を除く利益38億1400万豪ドル、予想下回る
オーストラリア２位の銀行、ウエストパック銀行が５日発表した2018年９月通期（17年10月－18年９月）決算で一部項目を除く利益は市場予想をやや下回った。
- 一部項目を除く利益は80億7000万豪ドル（約6580億円）と、昨年度からほぼ横ばい。アナリスト予想は81億4000万豪ドルだった
- コモンウエルス銀行とナショナルオーストラリア銀行（ＮＡＢ）、オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ）はいずれも通期決算が減益となった。住宅市場鈍化や顧客への補償コスト上昇が響いた。ウエストパック銀のブライアン・ハーツァー最高経営責任者（ＣＥＯ）は「厳しい１年だった」と指摘
- 下期（18年４－９月）の一部項目を除く利益は38億1400万豪ドル。予想は40億3000万豪ドル
- 期末配当は0.94豪ドル
- 発表資料
原題：Westpac Rounds Out Disappointing Profit Season With Flat Result、Westpac Targets FY19 Productivity Gains as Economy Seen Slowing（抜粋）