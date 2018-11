イタリア製造業活動：10月は縮小、４年ぶりの大幅な冷え込み

イタリアの製造業活動は10月に縮小、約4年ぶりの大幅な冷え込みとなった。同国経済は7-9月期にゼロ成長を記録しており、減速がなお続いていることが示唆された。

IHS・マークイットが発表した製造業購買担当者指数(PMI)は49.2と、2014年12月以来の低水準。活動拡大・縮小の分かれ目である50を下回ったのは2016年8月以来初めてだった。新規受注は46.2と、2013年5月以来の最低に落ち込んだ。前月は49.7だった。

世界的に需要が鈍化し、「政治的安定への不安」がある中で楽観的な見方は後退した。

ユーロ圏の10月PMI改定値は52と、速報値の52.1から下方修正され、約2年ぶりの低さとなった。

