豪マッコーリー：通期利益見通し引き上げ－４～９月期は５％増益

オーストラリアの投資銀行 マッコーリー・グループは2019年3月通期も増益を確保する方向だ。同行は商品・資本市場事業の利益急増を背景に、通期の利益見通しを引き上げた。

4-9月(上期)決算: 純利益は前年同期比5%増の13億1000万豪ドル(約1060億円)。予想中央値は12億9700万豪ドル(アナリスト5人) 運用資産は5510億豪ドル、半年で11%増 1株利益は3.88豪ドル

通期利益は10%増の見通し。従来は過去最高益となった18年3月通期と「ほぼ同水準」と予想していた

配当を1株当たり2.15豪ドルに引き上げ。前年同期は2.05豪ドル

自社株買いプログラムを終了

発表資料

発表資料 発表資料

原題: Macquarie Group Raises Profit Forecast After First-Half Growth、Macquarie Group Sees FY19 Result to be Up About 10% on FY18、Macquarie Lifts Profit Target Amid Markets, Capital Unit Growth(抜粋)