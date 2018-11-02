豪マッコーリー：通期利益見通し引き上げ－４～９月期は５％増益

豪マッコーリー：通期利益見通し引き上げ－４～９月期は５％増益Emily Cadman
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19年３月通期の利益は10％増と予想、従来は前年度並み見込む
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配当を１株2.15豪ドルに引き上げ、自社株買いプログラム終了
オーストラリアの投資銀行マッコーリー・グループは2019年３月通期も増益を確保する方向だ。同行は商品・資本市場事業の利益急増を背景に、通期の利益見通しを引き上げた。
- ４－９月（上期）決算：
- 純利益は前年同期比５％増の13億1000万豪ドル（約1060億円）。予想中央値は12億9700万豪ドル（アナリスト５人）
- 運用資産は5510億豪ドル、半年で11％増
- １株利益は3.88豪ドル
- 通期利益は10％増の見通し。従来は過去最高益となった18年３月通期と「ほぼ同水準」と予想していた
- 配当を１株当たり2.15豪ドルに引き上げ。前年同期は2.05豪ドル
- 自社株買いプログラムを終了
- 発表資料
- 発表資料
原題：Macquarie Group Raises Profit Forecast After First-Half Growth、Macquarie Group Sees FY19 Result to be Up About 10% on FY18、Macquarie Lifts Profit Target Amid Markets, Capital Unit Growth（抜粋）