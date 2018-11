オランダの銀行 INGグループのコスト・インカム・レシオは7ー9月(第3四半期)に6四半期ぶりに低下した。デジタル化への投資拡大を約束していたラルフ・ハマーズ最高経営責任者(CEO)への圧力が和らぎそうだ。

マネーロンダリング(資金洗浄)防止に向けた対応の不備を巡り、7億7500万ユーロ(約990億円)の支払いに応じた影響で、7ー9月期の純利益は減少したが、予想は上回った。

コスト・インカム・レシオは49.7%と、前年同期の51.9%から低下。6四半期ぶりの改善となった

当局への支払いを除いた利益は15億ユーロと、前年同期の14億ユーロから増加

原題:ING Delivers on Efficiency Boost After Run of Negative News (1)(抜粋)

ING Third Quarter Underlying Pretax Profit Beats Estimates(抜粋)