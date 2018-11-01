Ｔモバイルのスプリント買収、雇用喪失や負担増招く

Ｔモバイルのスプリント買収、雇用喪失や負担増招くTodd Shields
米携帯電話事業者ＴモバイルＵＳが計画している265億ドル（約３兆円）規模の米スプリント買収は、雇用の喪失や消費者の負担増をもたらすと、全米通信労組（ＣＷＡ）や消費者保護団体パブリック・ナレッジ、活動家グループのフリープレスなどが10月31日の記者会見で指摘した。
主張の要旨
- 小売り拠点の閉鎖と本社統合の過程で失われる雇用は３万人に達する－ＣＷＡの通信政策担当ディレクター、デビー・ゴールドマン氏
- 「抗議の声がますます高まるだろう」
- 合併が承認されればＴモバイル、ＡＴ＆Ｔ、ベライゾン・コミュニケーションズの３社が市場の99％を占めることになる－パブリック・ナレッジの上級政策顧問、フィリップ・ベレンブロイク氏
- これらのグループは合併を審査中の連邦通信委員会（ＦＣＣ）と司法省に影響を与えることを望んでいる
- Ｔモバイルとスプリントは、合併は第５世代（５Ｇ）ネットワーク構築の迅速化を促すと主張
市場の反応
- 31日の米株式市場ではスプリントとＴモバイルがいずれも上昇。両社幹部が承認を楽観する見方を示したほか、両社とも７－９月（第３四半期）新規加入者数の増加を発表した
備考
原題：T-Mobile Purchase of Sprint Endangers Competition, Deal Foes Say（抜粋）