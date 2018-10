仏サノフィ：７－９月は５四半期ぶり増益－利益・売上高が予想上回る

フランスの製薬会社 サノフィが31日発表した7-9月(第3四半期)決算は、四半期ベースで昨年4-6月(第2四半期)以来の増益となった。同社は2018年通期の利益見通し下限を引き上げた。

7-9月期決算: 利益は7.6%増の23億ユーロ(約2950億円) アナリストの予想平均は21億5000万ユーロ 売上高は93億9000万ユーロ-予想92億5000万ユーロ 1株事業利益は1.84ユーロ

18年通期見通し: 1株利益は為替変動の影響を除いたベースで4-5%増 従来見通しからレンジ下限を1ポイント引き上げ

発表資料

