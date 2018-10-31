仏サノフィ：７－９月は５四半期ぶり増益－利益・売上高が予想上回る

James Paton
  • 利益は7.6％増の23億ユーロ－予想21億5000万ユーロ
  • 売上高は93億9000万ユーロ－予想92億5000万ユーロ

フランスの製薬会社サノフィが31日発表した７－９月（第３四半期）決算は、四半期ベースで昨年４－６月（第２四半期）以来の増益となった。同社は2018年通期の利益見通し下限を引き上げた。

  • ７－９月期決算：
    • 利益は7.6％増の23億ユーロ（約2950億円）
      • アナリストの予想平均は21億5000万ユーロ
    • 売上高は93億9000万ユーロ－予想92億5000万ユーロ
    • １株事業利益は1.84ユーロ
  • 18年通期見通し：
    • １株利益は為替変動の影響を除いたベースで４－５％増
      • 従来見通しからレンジ下限を１ポイント引き上げ
  • 発表資料

原題：Sanofi Earnings Grow Again as Drugmaker’s Forecast Edges Higher、Sanofi Third Quarter Sales 1.5% Above Estimates（抜粋）


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