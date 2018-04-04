トランプ政権が対中制裁リスト発表、注視すべき中国株はこれ

米通商法301条に基づき高関税を課す中国製品のリスト案には、さまざまな製品が盛り込まれた。標的となったセクターごとに今後の株価動向を注視すべき中国企業を並べた。

医療

産業機械および原材料

テクノロジー

防衛

運輸

クルーズ船、遊覧船などの船舶、全てのフェリーボート

ディーゼルエンジンまたはディーゼルエンジン・電気モーターを搭載し、運転手を含め10－15人および16人以上が乗り込む自動車

ゴルフカート、雪上走行車、二輪車、ヘリコプター

航空機に使用される空気式およびノンラジアルのゴムタイヤ

船舶用の一部タービンや航空機用ターボジェットなど

バルーン、飛行船、グライダー、ハンググライダー

空中戦闘飛行シミュレータ－、フライトデータレコーダー

注視すべき中国企業： 中国建築、 中国交通建設、 恒力石化、 三一重工、 中国船舶重工集団動力

原題： Stocks to Watch After Trump Announces Proposed China Tariffs (1)（抜粋）