Photographer: Qilai Shen/Bloomberg

トランプ政権が対中制裁リスト発表、注視すべき中国株はこれ

Matthew Burgess、Rebecca Jones
  • 医療：江蘇恒瑞医薬、上海復星医薬、石薬、薬明生物、華大基因
  • テクノロジー：三六零安全科技、瑞声科技、ＺＴＥ

米通商法301条に基づき高関税を課す中国製品のリスト案には、さまざまな製品が盛り込まれた。標的となったセクターごとに今後の株価動向を注視すべき中国企業を並べた。

医療

  • 過酸化水素を作る化学製品、鎮痛剤、ワクチン、インスリン、抗生物質、抗マラリア薬、Ｂ２やＢ12、Ｅなどのビタミン剤、医療用包帯、手術用備品、虫歯の詰め物、金具や工具、ホルモンまたは殺精子剤に基づく化学的避妊薬、研究所・外科用殺菌装置、カテーテル、除細動器およびその部品、補聴器、ペースメーカー、レントゲンなどの放射線医療機器
  • 注視すべき中国企業：江蘇恒瑞医薬上海復星医薬（集団）石薬集団薬明生物華大基因（ＢＧＩ）

産業機械および原材料

  • ステンレス鋼やケイ素電気鋼を含むさまざまな鉄鋼製品、ワイヤー、石油・ガスパイプライン製造で利用される鋼材、掘削用パイプ、自動車サスペンションおよびヒンジ用金属、ウオーターボイラーおよびコンデンサー、蒸気タービンなど
  • 旋盤、ボーリング・掘削機、フライス盤、粉砕機、油圧プレス、研磨機、木材やコルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックなどの硬材用の切断機、手工具、チェーンソー部品、溶接機、ロッククラッシャー、グラインダー、コンクリートやモルタル、アスファルトのミキサー
  • 注視すべき中国企業：宝山鋼鉄鞍鋼軋鋼江蘇沙鋼中国化学工程中国能源建設蘇州道森鑽採設備、威鋮国際集団

テクノロジー

  • スキャナー、プリンタ－、ディスクドライブ、各種用途のプリント基板、ディスク、テープ、半導体ドライブ、カセットプレーヤー、レーダーおよびナビゲーション支援装置、リモートコントロール機器、ヒューズ、電気抵抗器、電圧メーター、サーモスタット、発光ダイオード（ＬＥＤ）、タッチスクリーン
  • 注視すべき中国企業：浙江三花インテリジェント・コントロールズ、杭州海康威視数字技術三六零安全科技瑞声科技、中興通訊（ＺＴＥ）

防衛

 

運輸

  • クルーズ船、遊覧船などの船舶、全てのフェリーボート
  • ディーゼルエンジンまたはディーゼルエンジン・電気モーターを搭載し、運転手を含め10－15人および16人以上が乗り込む自動車
  • ゴルフカート、雪上走行車、二輪車、ヘリコプター
  • 航空機に使用される空気式およびノンラジアルのゴムタイヤ
  • 船舶用の一部タービンや航空機用ターボジェットなど
  • バルーン、飛行船、グライダー、ハンググライダー
  • 空中戦闘飛行シミュレータ－、フライトデータレコーダー
  • 注視すべき中国企業：中国建築中国交通建設恒力石化三一重工中国船舶重工集団動力

原題：Stocks to Watch After Trump Announces Proposed China Tariffs (1)（抜粋）

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