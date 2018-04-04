トランプ政権が対中制裁リスト発表、注視すべき中国株はこれ

Photographer: Qilai Shen/Bloomberg
トランプ政権が対中制裁リスト発表、注視すべき中国株はこれMatthew Burgess、Rebecca Jones
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医療：江蘇恒瑞医薬、上海復星医薬、石薬、薬明生物、華大基因
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テクノロジー：三六零安全科技、瑞声科技、ＺＴＥ
米通商法301条に基づき高関税を課す中国製品のリスト案には、さまざまな製品が盛り込まれた。標的となったセクターごとに今後の株価動向を注視すべき中国企業を並べた。
医療
- 過酸化水素を作る化学製品、鎮痛剤、ワクチン、インスリン、抗生物質、抗マラリア薬、Ｂ２やＢ12、Ｅなどのビタミン剤、医療用包帯、手術用備品、虫歯の詰め物、金具や工具、ホルモンまたは殺精子剤に基づく化学的避妊薬、研究所・外科用殺菌装置、カテーテル、除細動器およびその部品、補聴器、ペースメーカー、レントゲンなどの放射線医療機器
- 注視すべき中国企業：江蘇恒瑞医薬、上海復星医薬（集団）、石薬集団、薬明生物、華大基因（ＢＧＩ）
産業機械および原材料
- ステンレス鋼やケイ素電気鋼を含むさまざまな鉄鋼製品、ワイヤー、石油・ガスパイプライン製造で利用される鋼材、掘削用パイプ、自動車サスペンションおよびヒンジ用金属、ウオーターボイラーおよびコンデンサー、蒸気タービンなど
- 旋盤、ボーリング・掘削機、フライス盤、粉砕機、油圧プレス、研磨機、木材やコルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックなどの硬材用の切断機、手工具、チェーンソー部品、溶接機、ロッククラッシャー、グラインダー、コンクリートやモルタル、アスファルトのミキサー
- 注視すべき中国企業：宝山鋼鉄、鞍鋼軋鋼、江蘇沙鋼、中国化学工程、中国能源建設、蘇州道森鑽採設備、威鋮国際集団
テクノロジー
- スキャナー、プリンタ－、ディスクドライブ、各種用途のプリント基板、ディスク、テープ、半導体ドライブ、カセットプレーヤー、レーダーおよびナビゲーション支援装置、リモートコントロール機器、ヒューズ、電気抵抗器、電圧メーター、サーモスタット、発光ダイオード（ＬＥＤ）、タッチスクリーン
- 注視すべき中国企業：浙江三花インテリジェント・コントロールズ、杭州海康威視数字技術、三六零安全科技、瑞声科技、中興通訊（ＺＴＥ）
防衛
運輸
- クルーズ船、遊覧船などの船舶、全てのフェリーボート
- ディーゼルエンジンまたはディーゼルエンジン・電気モーターを搭載し、運転手を含め10－15人および16人以上が乗り込む自動車
- ゴルフカート、雪上走行車、二輪車、ヘリコプター
- 航空機に使用される空気式およびノンラジアルのゴムタイヤ
- 船舶用の一部タービンや航空機用ターボジェットなど
- バルーン、飛行船、グライダー、ハンググライダー
- 空中戦闘飛行シミュレータ－、フライトデータレコーダー
- 注視すべき中国企業：中国建築、中国交通建設、恒力石化、三一重工、中国船舶重工集団動力
原題：Stocks to Watch After Trump Announces Proposed China Tariffs (1)（抜粋）