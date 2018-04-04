ユーロ圏：３月のインフレ率、1.4％に上昇－ＥＣＢ緩和縮小に追い風

ユーロ圏：３月のインフレ率、1.4％に上昇－ＥＣＢ緩和縮小に追い風Catherine Bosley
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３月ＣＰＩは前年同月比1.4％上昇、市場予想中央値に一致
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２月の失業率は8.5％に低下、９年ぶりの低水準
ユーロ圏では３月にインフレが加速した。欧州中央銀行（ＥＣＢ）の緩和策縮小に向けた議論の追い風となる。
欧州連合（ＥＵ）統計局（ユーロスタット）が４日発表した３月のユーロ圏消費者物価指数（ＣＰＩ）速報値は前年同月比1.4％上昇と、ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値と一致。２月は1.1％上昇（改定値）だった。３月のコアインフレ率は１％と、前月から変わらず。
同日発表された２月のユーロ圏失業率は8.5％と、９年ぶり低水準。前月は8.6％だった。
|実際の
|調査
|前の
|ドイツ
|1.5％
|1.6％
|1.2％
|フランス
|1.7％
|1.5％
|1.3％
|イタリア
|1.1％
|0.8％
|0.5％
|スペイン
|1.3％
|1.5％
|1.2％
原題：Euro-Area Inflation Ticks Up as ECB Prepares to Unwind Stimulus（抜粋）