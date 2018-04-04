ユーロ圏：３月のインフレ率、1.4％に上昇－ＥＣＢ緩和縮小に追い風

３月ＣＰＩは前年同月比1.4％上昇、市場予想中央値に一致

ユーロ圏では３月にインフレが加速した。欧州中央銀行（ＥＣＢ）の緩和策縮小に向けた議論の追い風となる。

欧州連合（ＥＵ）統計局（ユーロスタット）が４日発表した３月のユーロ圏消費者物価指数（ＣＰＩ）速報値は前年同月比1.4％上昇と、ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値と一致。２月は1.1％上昇（改定値）だった。３月のコアインフレ率は１％と、前月から変わらず。

同日発表された２月のユーロ圏失業率は8.5％と、９年ぶり低水準。前月は8.6％だった。

Slow But Steady Euro-area price growth accelerated in March and is expected to move toward ECB goal Source: Eurostat, ECB

実際の 調査 前の ドイツ 1.5％ 1.6％ 1.2％ フランス 1.7％ 1.5％ 1.3％ イタリア 1.1％ 0.8％ 0.5％ スペイン 1.3％ 1.5％ 1.2％

原題： Euro-Area Inflation Ticks Up as ECB Prepares to Unwind Stimulus（抜粋）