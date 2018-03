中国人民銀行(中央銀行)の共産党委員会書記に銀行保険監督管理委員会を率いる郭樹清氏が任命された。事情に詳しい関係者が明らかにした。

人民銀が26日開いた内部会合で郭氏(61)の任命が発表された。会合は非公開だとして関係者が匿名を条件に語った。郭氏はまた人民銀の副総裁にも任命されたという。

関係者によれば、就任したばかりの易綱総裁は人民銀のオペレーションを指揮し、郭氏は人事および改革を統括する。すでに 銀行保険監督管理委の党委書記でもある郭氏は、金融・通貨政策でも大きな役割を担うことになる。

原題: China Is Said to Name Guo Shuqing as New PBOC Party Chief、China Is Said to Name Guo PBOC Party Chief, Deputy Governor (1) (抜粋)