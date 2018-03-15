ウィーン氏の「新規資金買いリスト」、古巣のモルガンＳで復活

Arie Shapira
  • チーフ米国株ストラテジストのウィルソン氏が14日に再導入
  • シスコやディズニー、マイクロソフトなど10銘柄選定

元モルガン・スタンレーのストラテジスト、バイロン・ウィーン氏から、同行で現在チーフ米国株ストラテジストを務めるマイケル・ウィルソン氏にバトンが渡された。

　　ウィーン氏が考案し、モルガン・スタンレーの有望推奨銘柄を掲載した「新規資金買いリスト」がウィルソン氏によって14日午前、再び導入されたからだ。

選定10銘柄：

  • コンチネンタル・リソーシズ（CLR）
  • シスコシステムズ（CSCO）
  • ウォルト・ディズニー（DIS）
  • Ｅトレード（ETFC）
  • ＩＱＶＩＡホールディングス（IQV）
  • ナイト・スイフト・トランスポーテーション（KNX）
  • ライオンデルバセル(LYB）
  • マイクロソフト（MSFT）
  • ネクステラ・エナジー（NEE)
  • ＴモバイルＵＳ（TMUS）

原題：Byron Wien’s ‘Fresh Money Buy List’ Gets Revived at His Old Firm（抜粋）

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