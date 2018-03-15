ウィーン氏の「新規資金買いリスト」、古巣のモルガンＳで復活

ウィーン氏の「新規資金買いリスト」、古巣のモルガンＳで復活Arie Shapira
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チーフ米国株ストラテジストのウィルソン氏が14日に再導入
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シスコやディズニー、マイクロソフトなど10銘柄選定
元モルガン・スタンレーのストラテジスト、バイロン・ウィーン氏から、同行で現在チーフ米国株ストラテジストを務めるマイケル・ウィルソン氏にバトンが渡された。
ウィーン氏が考案し、モルガン・スタンレーの有望推奨銘柄を掲載した「新規資金買いリスト」がウィルソン氏によって14日午前、再び導入されたからだ。
選定10銘柄：
- コンチネンタル・リソーシズ（CLR）
- シスコシステムズ（CSCO）
- ウォルト・ディズニー（DIS）
- Ｅトレード（ETFC）
- ＩＱＶＩＡホールディングス（IQV）
- ナイト・スイフト・トランスポーテーション（KNX）
- ライオンデルバセル(LYB）
- マイクロソフト（MSFT）
- ネクステラ・エナジー（NEE)
- ＴモバイルＵＳ（TMUS）
原題：Byron Wien’s ‘Fresh Money Buy List’ Gets Revived at His Old Firm（抜粋）