「シェイプ・オブ・ウォーター」に作品賞－第90回米アカデミー賞

「シェイプ・オブ・ウォーター」に作品賞－第90回米アカデミー賞Anousha Sakoui、Dave McCombs
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シェイプ・オブ・ウォーターは監督賞も受賞
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主演男優賞はＧ・オールドマン、主演女優賞はＦ・マクドーマンド
米映画芸術科学アカデミーが主催する90回目のアカデミー賞授賞式が４日、ロサンゼルスで行われ、作品賞に「シェイプ・オブ・ウォーター」が選ばれた。同作品のギレルモ・デル・トロ監督が監督賞を受賞した。
主演男優賞には「ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男」のゲイリー・オールドマンさん、主演女優賞には「スリー・ビルボード」のフランシス・マクドーマンドさんが選ばれた。
米映画業界におけるセクシュアルハラスメントや人種差別、賃金格差が大きな問題となる一方で、北米映画館の観客動員数が2017年に25年ぶりの低水準に落ち込み、ハリウッド最大のイベントであるアカデミー賞授賞式に注目が集まっていた。授賞式はＡＢＣが中継した。
原題：‘Shape of Water’ Is Best Film as Oscars Target Social Change (1)（抜粋）