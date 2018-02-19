シンガポール、物品サービス税率引き上げ方針を表明－予算演説

不動産印紙税の最高限界税率を３％から４％に引き上げる

ＧＳＴの税率を７％から９％に21－25年のいずれかの時点で引き上げ

シンガポールのヘン・スイキャット財務相は19日発表した予算案で、物品サービス税（ＧＳＴ）の税率２ポイント引き上げなどさまざまな増税措置を講じる方針を示した。

同相は議会での予算演説で、ＧＳＴの税率を７％から９％に2021－25年のいずれかの時点で引き上げると表明。炭素税をトン当たり５シンガポール・ドル（約400円）に設定し、オンラインの映像・音楽ストリーミングサイトなどの輸入サービスに課税するとも発表した。

Stiff Competition Even with increase, Singapore boasts sales tax that's on the lower side in Asia Source: Ernst & Young, Singapore Ministry of Finance

政府はまた、不動産印紙税の最高限界税率を３％から４％に引き上げる。新たな最高限界税率は住宅価値の100万シンガポール・ドルを超える部分に適用される。

原題： Singapore Plans to Boost GST to 9% as Spending Pressures Mount、Singapore to Raise Top Marginal Stamp Duty for Properties （抜粋）