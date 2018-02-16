ＰＩＭＣＯ:１月に1.6兆円流入－10-12月利益､グロース氏退社後で最高

ＰＩＭＣＯ:１月に1.6兆円流入－10-12月利益､グロース氏退社後で最高Julie Edde、Manus Cranny
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アジアと米国の個人および機関投資家が資金預け入れ
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2017年10－12月の営業利益は５億4600万ユーロ
ドイツの保険会社アリアンツ傘下の債券運用会社、米パシフィック・インベストメント・マネジメント（ＰＩＭＣＯ）には１月、約150億ドル（約１兆5900億円）の外部資金が流入した。
アリアンツのジュリオ・タザリオル最高財務責任者（ＣＦＯ）が16日、ブルームバーグテレビジョンとのインタビューで述べた。アジアと米国の個人および機関投資家が資金を預け入れたとも説明した。
16日のアリアンツの発表によると、2017年10－12月のＰＩＭＣＯの営業利益は５億4600万ユーロ（約725億円）と、花形運用者だったビル・グロース氏が退社した14年７－９月以降で最高だった。
原題：Pimco Had Inflows of About $15 Billion in January: Allianz CFO（抜粋）
Pimco Profit Rises to the Highest Since Bill Gross Quit Firm