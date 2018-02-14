サード・ポイント：ネットフリックス株など新規取得－昨年10～12月期

サード・ポイント：ネットフリックス株など新規取得－昨年10～12月期Scott Deveau
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ＢｏｆＡやＴモバイルＵＳ、シャイアーは売却
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アルファベットとＳ＆Ｐグローバル、ワールドペイを買い増し
ダニエル・ローブ氏率いるヘッジファンド運営会社サード・ポイントは昨年10－12月（第４四半期）にネットフリックスとインターコンチネンタル・エクスチェンジの株式を新たに取得する一方、バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）やＴモバイルＵＳ、シャイアーへの投資を解消した。
14日の当局への届け出によると、サード・ポイントは10－12月期にゼネラル・ダイナミクスとＭＧＭリゾーツ・インターナショナル、ピナクル・フーズ、レナー、エトナ、デンツプライ・シロナも新規に購入。マラソン・ペトロリアム、アレクシオン・ファーマシューティカルズ、バンコ・マクロは手放した。
また、グーグルの親会社アルファベットとＳ＆Ｐグローバル、ワールドペイのポジションを積み増し。バクスター・インターナショナルとアリババ・グループ・ホールディングの保有を縮小した。
原題：Third Point Reveals Stakes in Netflix, Intercontinental Exchange（抜粋）