第一生命：通期純利益52％増に上方修正、米税制改正で－Ｔ＆Ｄは増配

第一生命ホールディングスの４－12月連結純利益は前年同期比8.6％増の1992億円となった。通期予想は、米法人税減税により繰り延べ税金負債の取り崩しで利益が発生するため大幅上方修正した。

４－12月の増益は、外債の積み増しや円安、好調な国内外の株式市場などを背景に利息配当金収入など資産運用収益が増加、米ジャナス・ヘンダーソン合併による株式交換益の計上も寄与した。

Ｔ＆Ｄホールディングスの連結純利益は、有価証券売却益の減少などで、同11.7％減となった。通期業績予想に対しては順調に進ちょくしており、年間配当予想は従来予想の35円から２円50銭増配の37円50銭に修正した。

両社が14日、発表した。