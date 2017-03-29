サウジアラムコの時価総額、１兆ドル突破も－政府の税軽減措置で

サウジ政府はアラムコに課す税率を85％から50％に引き下げると発表

サウジアラビアの国営石油会社 サウジアラムコは新規株式公開（ＩＰＯ）時に時価総額が１兆ドル（約111兆円）を突破する可能性がある。ＩＰＯに向けた投資家の呼び込みを狙い、サウジ政府が税負担軽減措置を打ち出したためだ。サンフォード・Ｃ・バーンスタインが指摘した。

サンフォード・Ｃ・バーンスタインはアナリストリポートで、税軽減措置がアラムコの税引き後利益を300％押し上げるとともに、株主への現金還元の増加をもたらし、同社の時価総額は１兆ー１兆5000億ドルになる可能性があるとの見通しを示した。

サウジ政府は27日、アラムコに課す税率を85％から50％に引き下げると発表。アラムコは記録的規模のＩＰＯで、同社全体の最大５％の株式を投資家に提供する準備を進めている。

原題： Saudi Aramco Valuation Seen Topping $1 Trillion After Tax Cut（抜粋）