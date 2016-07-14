千代インテ6915:連 3Q 営利 -34.5% 24.24億円

千代田インテグレ (6915 JP) が発表した 5月31日 9カ月累計四半期 連結決算は以下のとおり。（単位 ： 百万円） （一覧表）

                       売上高/
                      営業収益   営業利益   経常利益 　　純利益    1株利益
当累計四半実績          32,873      2,424      2,134      1,615     119.49
前累計四半実績          38,014      3,702      4,458      3,189     235.97
当累計／前累計          -13.5%     -34.5%     -52.1%     -49.4%

通期予想（16カ月）      52,000      3,600      3,000      2,700     199.76
前通期実績              49,843      4,497      5,275      3,955     292.67
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
前第2四半期配当           0.00
前期配当                105.00
通期配当予想（16カ月）　 80.00

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