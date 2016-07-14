千代インテ6915:連 3Q 営利 -34.5% 24.24億円

千代田インテグレ (6915 JP) が発表した 5月31日 9カ月累計四半期 連結決算は以下のとおり。（単位 ： 百万円） （一覧表）

売上高/ 営業収益 営業利益 経常利益 純利益 1株利益 当累計四半実績 32,873 2,424 2,134 1,615 119.49 前累計四半実績 38,014 3,702 4,458 3,189 235.97 当累計／前累計 -13.5% -34.5% -52.1% -49.4% 通期予想（16カ月） 52,000 3,600 3,000 2,700 199.76 前通期実績 49,843 4,497 5,275 3,955 292.67 前第2四半期配当 0.00 前期配当 105.00 通期配当予想（16カ月） 80.00

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