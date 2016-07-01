６月の日本銀行国際商品指数（表）

Isaac Aquino

日本銀行が発表した ６月の国際商品指数の詳細は以下の通り。

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            ６月    ５月    ４月    ３月    ２月    １月    12月    11月
            2016    2016    2016    2016    2016    2016    2015    2015
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指数        61.0    59.4    58.2    50.4    46.1    45.3    47.1    52.2
前月比      2.7%    2.1%   15.5%    9.3%    1.8%   -3.8%   -9.8%   -9.7%
前年比    -15.3%  -18.7%  -21.9%  -24.4%  -36.6%  -27.1%  -34.7%  -35.4%
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注１：ドル建ての指数（2010年平均=100）の月末値 注２：加重平均のウェイト： 原油 54.4%、一般炭 12.2%、銅 7.3%、鉄鉱石 6.0%、 アルミニウム 2.9%、ニッケル 1.9％、白金 1.9％、銀 0.7%、パラジウム 0.6%、 すず 0.4%、豚肉 2.4%、トウモロコシ 2.0％、牛肉 1.2%、コーヒー 1.2％、大豆

0.9％、小麦 0.8％、なたね 0.6%、天然ゴム 2.1％、木材 0.5%

出典：日本銀行 http://www.boj.or.jp/en/

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