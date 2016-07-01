６月の日本銀行国際商品指数（表）Isaac Aquino
日本銀行が発表した ６月の国際商品指数の詳細は以下の通り。
=============================================================================== ６月 ５月 ４月 ３月 ２月 １月 12月 11月 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015 =============================================================================== 指数 61.0 59.4 58.2 50.4 46.1 45.3 47.1 52.2 前月比 2.7% 2.1% 15.5% 9.3% 1.8% -3.8% -9.8% -9.7% 前年比 -15.3% -18.7% -21.9% -24.4% -36.6% -27.1% -34.7% -35.4% ===============================================================================
注１：ドル建ての指数（2010年平均=100）の月末値 注２：加重平均のウェイト： 原油 54.4%、一般炭 12.2%、銅 7.3%、鉄鉱石 6.0%、 アルミニウム 2.9%、ニッケル 1.9％、白金 1.9％、銀 0.7%、パラジウム 0.6%、 すず 0.4%、豚肉 2.4%、トウモロコシ 2.0％、牛肉 1.2%、コーヒー 1.2％、大豆
0.9％、小麦 0.8％、なたね 0.6%、天然ゴム 2.1％、木材 0.5%
出典：日本銀行 http://www.boj.or.jp/en/
この記事の続きは、Bloomberg Professional Service端末のユーザー限定でお読みいただけます。
ブルームバーグ端末でこの記事を読む ブルームバーグ端末のデモを申込む
このメッセージに心当たりの無い方は、お手数ですが ご連絡ください。