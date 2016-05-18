ＢＯＪ：当座預金残高と金融調節 ５月17日確報（表）

Tomoko Sato

日本銀行（ＢＯＪ）が発表した当座預金残高と金融調節の確報値は以下の通り。 （単位：兆円、％）

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                ５月17日 ５月16日 ５月13日 ５月12日 ５月11日 ５月10日 ５月９日
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当座預金残高     281.870  277.250  278.860  279.570  283.250  281.480  281.090
 増減              4.620   -1.610   -0.710   -3.680    1.770    0.390    0.580
準備預金残高     255.560  250.590  252.430  251.690  255.040  254.230  253.370
 増減              4.970   -1.840    0.740   -3.350    0.810    0.860   -0.860
翌日物加重平均   -0.058%  -0.063%  -0.055%  -0.063%  -0.065%  -0.068%  -0.066%
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注：準備預金残高の数字は2007年10月16日からゆうちょ銀行を含む。

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