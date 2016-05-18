ＢＯＪ：当座預金残高と金融調節 ５月17日確報（表）Tomoko Sato
日本銀行（ＢＯＪ）が発表した当座預金残高と金融調節の確報値は以下の通り。 （単位：兆円、％）
=============================================================================== ５月17日 ５月16日 ５月13日 ５月12日 ５月11日 ５月10日 ５月９日 =============================================================================== 当座預金残高 281.870 277.250 278.860 279.570 283.250 281.480 281.090 増減 4.620 -1.610 -0.710 -3.680 1.770 0.390 0.580 準備預金残高 255.560 250.590 252.430 251.690 255.040 254.230 253.370 増減 4.970 -1.840 0.740 -3.350 0.810 0.860 -0.860 翌日物加重平均 -0.058% -0.063% -0.055% -0.063% -0.065% -0.068% -0.066% ===============================================================================
注：準備預金残高の数字は2007年10月16日からゆうちょ銀行を含む。
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