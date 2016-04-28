韓国の３月鉱工業生産 (時系列表)Myungshin Cho
韓国統計局が発表した ３月の鉱工業生産の詳細は以下の通り。
========================================================================= ３月 ２月 １月 12月 11月 10月 2016 2016 2016 2015 2015 2015 ========================================================================= -----------------------鉱工業生産----------------------- 前月比(sa) -2.2% 3.2% -2.1% 0.6% -1.5% -1.3% 前年比 -1.5% 2.2% -2.2% -2.1% -0.2% 2.1% ------------------------------------------------------------------------- 平均稼働率 73.2% 73.5% 72.3% 73.8% 73.1% 74.0% =========================================================================
(sa) = 季節調整済み 注：直近の数値は速報値。 2010年＝100
出所：韓国統計局
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