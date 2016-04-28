韓国の３月鉱工業生産 (時系列表)

Myungshin Cho

韓国統計局が発表した ３月の鉱工業生産の詳細は以下の通り。

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                    ３月     ２月     １月     12月     11月     10月
                    2016     2016     2016     2015     2015     2015
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                 -----------------------鉱工業生産-----------------------
前月比(sa)         -2.2%     3.2%    -2.1%     0.6%    -1.5%    -1.3%
前年比             -1.5%     2.2%    -2.2%    -2.1%    -0.2%     2.1%
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平均稼働率         73.2%    73.5%    72.3%    73.8%    73.1%    74.0%
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(sa) = 季節調整済み 注：直近の数値は速報値。 2010年＝100

出所：韓国統計局

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