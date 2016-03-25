ＢＯＪ：10-12月期家計の金融資産：構成比率（表）Isaac Aquino
日本銀行が発表した 家計の金融資産構成比率の詳細は以下の通り。
=============================================================================== 4Q 3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2015 2015 2015 2015 2014 2014 =============================================================================== --------------資産全体に占める比率（％）---------------- 現金・預金 51.8 52.1 51.5 51.4 52.0 51.9 現金 3.6 3.4 3.3 3.3 3.5 3.3 流動性預金 21.2 21.0 20.9 20.6 20.8 20.4 定期性預金 26.7 27.4 26.9 27.2 27.4 27.9 譲渡性預金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外貨預金 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 貸出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 非金融部門貸出金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 債務証券 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 国債･財融債 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 地方債 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 =============================================================================== 4Q 3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2015 2015 2015 2015 2014 2014 =============================================================================== --------------資産全体に占める比率（％）--------------- 政府関係機関債 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 金融債 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 事業債 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 投資信託受益証券 5.5 5.3 5.7 5.6 5.4 5.1 信託受益権 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 株式等 9.7 9.1 10.0 9.9 9.6 9.7 上場株式 5.7 5.3 5.9 5.8 5.4 5.3 金融派生商品 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 オプション系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 保険・年金・定型保証 29.3 29.9 29.3 29.6 29.4 29.7 預け金 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 未収・未払金 0.8 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 対外証券投資 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 その他 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ===============================================================================
注：直近の数値は速報ベース。
出所：日本銀行
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