1月機械受注：総額、民需、除船電民需、外需（月次、時系列表）

【記者： Tomoko Sato】

（ブルームバーグ）: 内閣府経済社会総合研究所が発表した 1月の機械受注統計の時系列表は以下の通り。

【1月の機械受注】（単位：億円、％、前月比は季節調整後）

=============================================================================== 1月 12月 11月 10月 9月 2016 2015 2015 2015 2015 =============================================================================== --------------------前月比------------------------ 受注総額 -8.8% 1.4% -18.6% 18.8% 7.8% 民需 14.3% 4.1% -20.3% 22.2% 0.9% ------------------------------------------------------------------------------- 民需(船舶･電力を除く) 15.0% 1.0% -9.7% 6.4% 5.9% 3カ月比 1.2% 2.6% 3.6% -1.3% -6.5% 3カ月年率 5.0% 10.9% 15.1% -5.2% -23.5% ------------------------------------------------------------------------------- 製造業 41.2% -3.0% -6.6% 6.2% -3.5% 非製造業(船舶･電力を除く) 1.0% 4.5% -12.7% 5.2% 13.7% =============================================================================== 1月 12月 11月 10月 9月 2016 2015 2015 2015 2015 =============================================================================== 官公需 -23.3% 20.7% 0.6% -31.9% 34.9% 外需 -29.4% -2.2% -20.1% 31.6% 4.4% 代理店 11.4% -4.1% 2.8% -1.8% 1.2% -------------------前年同月比--------------------- 受注総額 -15.8% -0.5% 4.3% 22.5% -0.5% 民需 4.2% -4.7% 5.0% 23.7% -7.3% ------------------------------------------------------------------------------- 民需(船舶･電力を除く) 8.4% -3.6% 1.2% 10.3% -1.7% ------------------------------------------------------------------------------- 製造業 25.4% -13.1% 1.3% 5.8% -8.7% 非製造業(船舶･電力を除く) -4.6% 3.3% 1.5% 14.4% 3.0% 官公需 -38.0% -5.8% -24.8% -28.1% 23.5% 外需 -31.2% 5.7% 9.0% 37.5% -0.9% 代理店 19.6% 0.5% 17.5% 4.9% 12.1% ----------------------受注額---------------------- 受注総額 20,586 22,567 22,260 27,337 23,004 民需 11,128 9,735 9,354 11,743 9,610 =============================================================================== 1月 12月 11月 10月 9月 2016 2015 2015 2015 2015 =============================================================================== ------------------------------------------------------------------------------- 民需(船舶･電力を除く) 9,347 8,130 8,050 8,918 8,384 ------------------------------------------------------------------------------- 製造業 4,625 3,275 3,376 3,615 3,404 非製造業(船舶･電力を除く) 4,818 4,770 4,565 5,229 4,972 官公需 1,899 2,474 2,051 2,038 2,991 外需 6,834 9,677 9,890 12,379 9,408 代理店 1,220 1,095 1,142 1,111 1,132 ===============================================================================

注1：３カ月比および３カ月年率の数値はブルームバーグ・ニュースによって算出。 注２：2011年4月以来機械受注統計は携帯を除く。 注３：2016年1月分より需要者分類の表彰変更が行われ、1月分及び2011年4月以降の過去データが遡及改定された。