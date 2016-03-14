1月機械受注：総額、民需、除船電民需、外需（月次、時系列表）

【記者： Tomoko Sato】

（ブルームバーグ）: 内閣府経済社会総合研究所が発表した 1月の機械受注統計の時系列表は以下の通り。

【1月の機械受注】（単位：億円、％、前月比は季節調整後）

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                                 1月      12月      11月      10月       9月
                                2016      2015      2015      2015      2015
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                             --------------------前月比------------------------
受注総額                       -8.8%      1.4%    -18.6%     18.8%      7.8%
民需                           14.3%      4.1%    -20.3%     22.2%      0.9%
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民需(船舶･電力を除く)          15.0%      1.0%     -9.7%      6.4%      5.9%
 3カ月比                        1.2%      2.6%      3.6%     -1.3%     -6.5%
 3カ月年率                      5.0%     10.9%     15.1%     -5.2%    -23.5%
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 製造業                        41.2%     -3.0%     -6.6%      6.2%     -3.5%
 非製造業(船舶･電力を除く)      1.0%      4.5%    -12.7%      5.2%     13.7%
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                                 1月      12月      11月      10月       9月
                                2016      2015      2015      2015      2015
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官公需                        -23.3%     20.7%      0.6%    -31.9%     34.9%
外需                          -29.4%     -2.2%    -20.1%     31.6%      4.4%
代理店                         11.4%     -4.1%      2.8%     -1.8%      1.2%
                             -------------------前年同月比---------------------
受注総額                      -15.8%     -0.5%      4.3%     22.5%     -0.5%
民需                            4.2%     -4.7%      5.0%     23.7%     -7.3%
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民需(船舶･電力を除く)           8.4%     -3.6%      1.2%     10.3%     -1.7%
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 製造業                        25.4%    -13.1%      1.3%      5.8%     -8.7%
 非製造業(船舶･電力を除く)     -4.6%      3.3%      1.5%     14.4%      3.0%
官公需                        -38.0%     -5.8%    -24.8%    -28.1%     23.5%
外需                          -31.2%      5.7%      9.0%     37.5%     -0.9%
代理店                         19.6%      0.5%     17.5%      4.9%     12.1%
                             ----------------------受注額----------------------
受注総額                      20,586    22,567    22,260    27,337    23,004
民需                          11,128     9,735     9,354    11,743     9,610
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                                 1月      12月      11月      10月       9月
                                2016      2015      2015      2015      2015
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民需(船舶･電力を除く)          9,347     8,130     8,050     8,918     8,384
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 製造業                        4,625     3,275     3,376     3,615     3,404
 非製造業(船舶･電力を除く)     4,818     4,770     4,565     5,229     4,972
官公需                         1,899     2,474     2,051     2,038     2,991
外需                           6,834     9,677     9,890    12,379     9,408
代理店                         1,220     1,095     1,142     1,111     1,132
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注1：３カ月比および３カ月年率の数値はブルームバーグ・ニュースによって算出。 注２：2011年4月以来機械受注統計は携帯を除く。 注３：2016年1月分より需要者分類の表彰変更が行われ、1月分及び2011年4月以降の過去データが遡及改定された。

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