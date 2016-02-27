ブラジル株：ボベスパ指数、下落－企業収益への懸念で

Denyse Godoy、Ney Hayashi、Andressa Lelli

26日のブラジル株式市場で指標のボベスパ指数は下落。食品加工ブラジル・フーズ（ＢＲＦ）や高速道路運営のコンセッソンエス・ロドビアリアス（ＣＣＲ）の収益がここ１世紀余りで最悪のリセッション（景気後退）で圧迫されているとの懸念が広がった。

　　証券会社レローザ・インベスチメントスのアナリスト、ビトール・スザキ氏は「ブラジル企業は昨年大きな打撃を受けており、2016年の見通しも非常に悲観的だ」と指摘。「企業の不安定なシナリオを考慮し、市場はさらに神経質になりつつある」と述べた。

　　ボベスパ指数は前日比0.7％安の41593.08で終了。レアル相場は1.1％安の１ドル＝４レアル。

原題：Ibovespa Leads Declines in Americas Amid Disappointing Results（抜粋）

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