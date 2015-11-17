日銀金融政策の市場予想－19日決定会合（表）

日高正裕、James Mayger

ブルームバーグ・ニュースがエコノミスト41人を 対象に行った調査で、全員が11月19日の金融政策決定会合で現状維持を予想した。 調査実施期間は11月13日から11月17日。 （英字社社名アルファベット順）

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社名                        マネタリー   長期国債     ETF    REIT付利水準
氏名                      ベース(兆円)     (兆円)  (兆円)  (億円)     (％)
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                        ------------------年率-----------------
現在の目標                          80         80       3     900     0.1
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メリルリンチ証券                    80         80       3     900    0.1%
吉川雅幸                 
バークレイズ証券                    80         80       3     900    0.1%
森田京平                 
BNPパリバ証券                       80         80       3     900    0.1%
河野龍太郎               
ｷｬﾋﾟﾀﾙｴｺﾉﾐｸｽ                        80         80       3     900    0.1%
Marcel Thieliant         
シティグループ証券                  80         80       3     900    0.1%
村嶋帰一                 
ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ証券                    80         80       3     900    0.1%
尾形和彦                 
クレディ・スイス証券                80         80       3     900    0.1%
白川浩道                 
第一生命経済研究所                  80         80       3     900    0.1%
熊野英生                 
大和総研                            80         80       3     900    0.1%
熊谷亮丸                 
大和証券                            80         80       3     900    0.1%
野口麻衣子               
富国生命保険相互会社                80         80       3     900    0.1%
森実潤也                 
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ証券                   80         80       3     900    0.1%
馬場直彦                 
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ                      80         80       3     900    0.1%
デバリエ・いづみ         
伊藤忠経済研究所                    80         80       3     900    0.1%
武田淳                   
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｸﾛｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ                80         80       3     900    0.1%
大久保琢史               
日本総合研究所                      80         80       3     900    0.1%
山田久                   
JPモルガン証券                      80         80       3     900    0.1%
菅野雅明                 
明治安田生命保険                    80         80       3     900    0.1%
小玉祐一                 
三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券               80         80       3     900    0.1%
六車治美                 
三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ景気循環           80         80       3     900    0.1%
嶋中雄二                 
三菱UFJﾘｻｰﾁｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ                80         80       3     900    0.1%
小林真一郎               
みずほ銀行                          80         80       3     900    0.1%
唐鎌大輔                 
みずほ総合研究所                    80         80       3     900    0.1%
高田創                   
みずほ証券                          80         80       3     900    0.1%
上野泰也                 
ニッセイ基礎研究所                  80         80       3     900    0.1%
矢嶋康次                 
野村総合研究所                      80         80       3     900    0.1%
井上哲也                 
野村証券                            80         80       3     900    0.1%
松沢中                   
ノルトドイチェＬＢ                    80         80       3     900    0.1%
Stefan Grosse            
農林中金総合研究所                  80         80       3     900    0.1%
南武志                   
岡三証券                            80         80       3     900    0.1%
鈴木誠                   
りそな銀行                          80         80       3     900    0.1%
黒瀬浩一                 
信州大学                            80         80       3     900    0.1%
真壁昭夫                 
三井住友銀行                        80         80       3     900    0.1%
西岡純子                 
SMBCフレンド証券                    80         80       3     900    0.1%
岩下真理                 
SMBC日興証券                        80         80       3     900    0.1%
森田長太郎               
三井住友信託銀行                    80         80       3     900    0.1%
花田普                   
ソシエテジェネラル証券              80         80       3     900    0.1%
会田卓司                 
東海東京調査センター                80         80       3     900    0.1%
武藤弘明                 
東海東京証券                        80         80       3     900    0.1%
佐野一彦                 
東短リサーチ                        80         80       3     900    0.1%
加藤出                   
UBS証券                             80         80       3     900    0.1%
青木大樹                 

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