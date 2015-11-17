日銀金融政策の市場予想－19日決定会合（表）

ブルームバーグ・ニュースがエコノミスト41人を 対象に行った調査で、全員が11月19日の金融政策決定会合で現状維持を予想した。 調査実施期間は11月13日から11月17日。 （英字社社名アルファベット順）

=============================================================================== 社名 マネタリー 長期国債 ETF REIT付利水準 氏名 ベース(兆円) (兆円) (兆円) (億円) (％) =============================================================================== ------------------年率----------------- 現在の目標 80 80 3 900 0.1 ------------------------------------------------------------------------------- メリルリンチ証券 80 80 3 900 0.1% 吉川雅幸 バークレイズ証券 80 80 3 900 0.1% 森田京平 BNPパリバ証券 80 80 3 900 0.1% 河野龍太郎 ｷｬﾋﾟﾀﾙｴｺﾉﾐｸｽ 80 80 3 900 0.1% Marcel Thieliant シティグループ証券 80 80 3 900 0.1% 村嶋帰一 ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ証券 80 80 3 900 0.1% 尾形和彦 クレディ・スイス証券 80 80 3 900 0.1% 白川浩道 第一生命経済研究所 80 80 3 900 0.1% 熊野英生 大和総研 80 80 3 900 0.1% 熊谷亮丸 大和証券 80 80 3 900 0.1% 野口麻衣子 富国生命保険相互会社 80 80 3 900 0.1% 森実潤也 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ証券 80 80 3 900 0.1% 馬場直彦 HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 80 80 3 900 0.1% デバリエ・いづみ 伊藤忠経済研究所 80 80 3 900 0.1% 武田淳 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｸﾛｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ 80 80 3 900 0.1% 大久保琢史 日本総合研究所 80 80 3 900 0.1% 山田久 JPモルガン証券 80 80 3 900 0.1% 菅野雅明 明治安田生命保険 80 80 3 900 0.1% 小玉祐一 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券 80 80 3 900 0.1% 六車治美 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ景気循環 80 80 3 900 0.1% 嶋中雄二 三菱UFJﾘｻｰﾁｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 80 80 3 900 0.1% 小林真一郎 みずほ銀行 80 80 3 900 0.1% 唐鎌大輔 みずほ総合研究所 80 80 3 900 0.1% 高田創 みずほ証券 80 80 3 900 0.1% 上野泰也 ニッセイ基礎研究所 80 80 3 900 0.1% 矢嶋康次 野村総合研究所 80 80 3 900 0.1% 井上哲也 野村証券 80 80 3 900 0.1% 松沢中 ノルトドイチェＬＢ 80 80 3 900 0.1% Stefan Grosse 農林中金総合研究所 80 80 3 900 0.1% 南武志 岡三証券 80 80 3 900 0.1% 鈴木誠 りそな銀行 80 80 3 900 0.1% 黒瀬浩一 信州大学 80 80 3 900 0.1% 真壁昭夫 三井住友銀行 80 80 3 900 0.1% 西岡純子 SMBCフレンド証券 80 80 3 900 0.1% 岩下真理 SMBC日興証券 80 80 3 900 0.1% 森田長太郎 三井住友信託銀行 80 80 3 900 0.1% 花田普 ソシエテジェネラル証券 80 80 3 900 0.1% 会田卓司 東海東京調査センター 80 80 3 900 0.1% 武藤弘明 東海東京証券 80 80 3 900 0.1% 佐野一彦 東短リサーチ 80 80 3 900 0.1% 加藤出 UBS証券 80 80 3 900 0.1% 青木大樹 ================================================================================