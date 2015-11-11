9月機械受注：総額、民需、除船電民需、外需（月次、時系列表）

【記者： Isaac Aquino】

（ブルームバーグ）: 内閣府経済社会総合研究所が発表した 9月の機械受注統計の時系列表は以下の通り。

【9月の機械受注】（単位：億円、％、前月比は季節調整後）

=============================================================================== 9月 8月 7月 6月 5月 2015 2015 2015 2015 2015 =============================================================================== --------------------前月比------------------------ 受注総額 9.5% -14.6% 2.2% 5.0% -6.2% 民需 2.2% -5.5% -3.3% 2.6% -5.5% ------------------------------------------------------------------------------- 民需(船舶･電力を除く) 7.5% -5.7% -3.6% -7.9% 0.6% 3カ月比 -10.0% -10.4% -2.6% 2.9% 5.6% 3カ月年率 -34.4% -35.6% -9.9% 12.2% 24.2% ------------------------------------------------------------------------------- 製造業 -5.5% -3.2% -5.3% -14.0% 9.9% 非製造業(船舶･電力を除く) 14.3% -6.1% -6.0% 0.6% -4.0% =============================================================================== 9月 8月 7月 6月 5月 2015 2015 2015 2015 2015 =============================================================================== 官公需 57.6% -1.8% -27.0% 6.8% -17.8% 外需 4.8% -26.1% 10.2% 20.3% 3.7% 代理店 1.6% 18.2% -10.2% 17.3% -12.0% -------------------前年同月比--------------------- 受注総額 -0.5% -4.6% 11.9% -3.2% 4.8% 民需 -7.3% 5.2% 0.0% 17.8% 15.5% ------------------------------------------------------------------------------- 民需(船舶･電力を除く) -1.7% -3.5% 2.8% 16.6% 19.3% ------------------------------------------------------------------------------- 製造業 -8.7% 4.5% 3.8% 25.0% 44.6% 非製造業(船舶･電力を除く) 3.0% -9.5% 1.8% 10.4% 2.5% 官公需 23.5% -8.9% -28.0% 3.0% -22.2% 外需 -0.9% -13.5% 39.8% -19.2% 3.5% 代理店 12.1% 11.8% -7.5% 7.3% -10.5% ----------------------受注額---------------------- 受注総額 23,103 21,103 24,703 24,171 23,028 民需 9,471 9,272 9,807 10,141 9,881 =============================================================================== 9月 8月 7月 6月 5月 2015 2015 2015 2015 2015 =============================================================================== ------------------------------------------------------------------------------- 民需(船舶･電力を除く) 8,164 7,594 8,056 8,359 9,076 ------------------------------------------------------------------------------- 製造業 3,289 3,479 3,594 3,797 4,417 非製造業(船舶･電力を除く) 4,824 4,221 4,494 4,779 4,750 官公需 3,167 2,009 2,046 2,803 2,624 外需 9,139 8,723 11,797 10,710 8,904 代理店 1,160 1,142 966 1,076 917 ===============================================================================

注1：３カ月比および３カ月年率の数値はブルームバーグ・ニュースによって算出。 注２：2011年4月以来機械受注統計は携帯を除く。