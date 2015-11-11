9月機械受注：総額、民需、除船電民需、外需（月次、時系列表）

【記者： Isaac Aquino】

（ブルームバーグ）: 内閣府経済社会総合研究所が発表した 9月の機械受注統計の時系列表は以下の通り。

【9月の機械受注】（単位：億円、％、前月比は季節調整後）

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                                 9月       8月       7月       6月       5月
                                2015      2015      2015      2015      2015
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                             --------------------前月比------------------------
受注総額                        9.5%    -14.6%      2.2%      5.0%     -6.2%
民需                            2.2%     -5.5%     -3.3%      2.6%     -5.5%
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民需(船舶･電力を除く)           7.5%     -5.7%     -3.6%     -7.9%      0.6%
 3カ月比                      -10.0%    -10.4%     -2.6%      2.9%      5.6%
 3カ月年率                    -34.4%    -35.6%     -9.9%     12.2%     24.2%
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 製造業                        -5.5%     -3.2%     -5.3%    -14.0%      9.9%
 非製造業(船舶･電力を除く)     14.3%     -6.1%     -6.0%      0.6%     -4.0%
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                                 9月       8月       7月       6月       5月
                                2015      2015      2015      2015      2015
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官公需                         57.6%     -1.8%    -27.0%      6.8%    -17.8%
外需                            4.8%    -26.1%     10.2%     20.3%      3.7%
代理店                          1.6%     18.2%    -10.2%     17.3%    -12.0%
                             -------------------前年同月比---------------------
受注総額                       -0.5%     -4.6%     11.9%     -3.2%      4.8%
民需                           -7.3%      5.2%      0.0%     17.8%     15.5%
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民需(船舶･電力を除く)          -1.7%     -3.5%      2.8%     16.6%     19.3%
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 製造業                        -8.7%      4.5%      3.8%     25.0%     44.6%
 非製造業(船舶･電力を除く)      3.0%     -9.5%      1.8%     10.4%      2.5%
官公需                         23.5%     -8.9%    -28.0%      3.0%    -22.2%
外需                           -0.9%    -13.5%     39.8%    -19.2%      3.5%
代理店                         12.1%     11.8%     -7.5%      7.3%    -10.5%
                             ----------------------受注額----------------------
受注総額                      23,103    21,103    24,703    24,171    23,028
民需                           9,471     9,272     9,807    10,141     9,881
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                                 9月       8月       7月       6月       5月
                                2015      2015      2015      2015      2015
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民需(船舶･電力を除く)          8,164     7,594     8,056     8,359     9,076
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 製造業                        3,289     3,479     3,594     3,797     4,417
 非製造業(船舶･電力を除く)     4,824     4,221     4,494     4,779     4,750
官公需                         3,167     2,009     2,046     2,803     2,624
外需                           9,139     8,723    11,797    10,710     8,904
代理店                         1,160     1,142       966     1,076       917
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注1：３カ月比および３カ月年率の数値はブルームバーグ・ニュースによって算出。 注２：2011年4月以来機械受注統計は携帯を除く。

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